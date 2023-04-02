Выдохни и иди

В России 1 апреля вступил в силу стандарт для алкозамков — приборов, блокирующих запуск двигателя машины, если водитель пьян. Документ описывает технические параметры и правила установки устройств, впрочем, законодательной нормы об их обязательной установке пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алкозамок встроен в систему зажигания транспортного средства и блокирует запуск двигателя, если в выдыхаемом водителем воздухе обнаружен алкоголь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алкозамок встроен в систему зажигания транспортного средства и блокирует запуск двигателя, если в выдыхаемом водителем воздухе обнаружен алкоголь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Распространенные за рубежом алкозамки представляют собой устройства, которые устанавливаются в салоне автомобиля. Речь идет об алкометрах, в которые водителю необходимо дунуть перед поездкой. В случае обнаружения прибором паров алкоголя запуск двигателя блокируется. Вступивший в силу 1 апреля ГОСТ содержит описание технических требований к устройствам. Предусмотрено, что они могут ставиться на легковые, грузовые автомобили и автобусы. Встроенная в алкозамки «мониторинговая система» передает данные по сотовой связи «внешним потребителям», например автотранспортному предприятию или подразделению ГИБДД.

Минимальный объем выдыхаемого в алкозамок воздуха должен составлять 1,2 л; на проверку должно уходить не более 15 секунд.

Стандарт предусматривает защиту от возможной подмены лица в момент проверки личности (речь идет об алкозамках, которые по камере сверяют фото водителя с базой данных фотографий). Возможен контроль выдоха прямо на ходу, в этом случае двигатель не выключается — водителю выдается предупреждение о запрете продолжать движение. Все приборы должны иметь функцию «автосервиса» — их можно временно отключить и запускать двигатель без проверки.

Внедрение алкозамков обсуждается уже много лет. В 2010 году устройства ставились на школьные автобусы в ряде регионов, но дальше пилотного проекта дело не пошло. В 2013 году депутаты Госдумы предлагали снабжать алкозамками машины водителей, уличенных в пьяном вождении (новый ГОСТ эту возможность предусматривает). В мае 2021 года Минпромторг заявил, что «прорабатывает» с ГИБДД эту идею, но МВД от инициативы открестилось. В декабре того же года департамент транспорта Москвы установил в рамках пилота алкозамки на десять служебных машин, о результатах не сообщалось. Вступивший в силу ГОСТ — пока единственный нормативный документ, регулирующий применение этих устройств. Цены на алкозамки варьируются от 33 тыс. руб. за самый простой отечественный до 200 тыс. руб. за немецкий со встроенной видеокамерой.

В Росстандарте “Ъ” пояснили, что стандарт является добровольным, но «в случае необходимости» ГОСТ «может быть включен в перечень документов по стандартизации» в области безопасности движения, обязательных к применению (закреплен распоряжением правительства в 2017 году, в него входят ГОСТы на дорожные знаки, разметку и т. д.).

«Оснащение автобусов подобной системой не планируется,— заявили “Ъ” в подмосковном "Мострансавто".— При обращении производителей в наш адрес мы готовы рассматривать предложения». В компании рассказали, что водители уже проходят обязательный предрейсовый (и послерейсовый) медосмотр, в ходе которого проверяется в том числе наличие алкоголя в организме. Аналогичные проверки проходят водители всех перевозчиков, в том числе столичного «Мосгортранса». В ГУПе “Ъ” рассказали, что подвижной состав предприятия также оборудован системой «Антисон», которая позволяет по камере определить характерные для нетрезвых водителей «паттерны поведения, взгляд в сторону и закрытие глаз в определенном алгоритме».

Установку алкозамков в «Мосгортрансе» считают «нецелесообразной» — «это больше подходит для малых транспортных предприятий, таксомоторных перевозок или грузоперевозчиков».

Ставропольские перевозчики также говорят об «очередной дорогостоящей и бессмысленной» затее, которая еще больше осложнит работу транспортников. «Очередные траты лягут на плечи перевозчиков и полностью добьют отрасль,— считает руководитель автоколонны 1564 из Ставрополя Борис Ушаков.— Мы и так перегружены нововведениями: нас обязывают устанавливать тахографы, ГЛОНАСС, оборудовать автобусы видеонаблюдением». Сейчас необходимости в использовании алкозамков нет, но в качестве эксперимента планируется приобрести несколько приборов для тестирования, чтобы контролировать водителей из «группы риска», рассказал “Ъ” заместитель гендиректора ГУП «Башавтотранс» Владимир Хушкин.

«Замки пригодились бы для грузовиков, работающих на перевозках в междугородном направлении, когда водители отправляются в рейс по путевому листу на долгий срок,— полагает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.— Но в рамках городских грузовых перевозок при ежедневном выпуске автомобиля и водителя на линию алкозамки будут лишней тратой денег, водитель и так проверяется медработником». Эксперт говорит, что на данный момент вызывает вопросы надежность алкозамков, корректность их срабатывания, в том числе в условиях низких температур.

«Очень сложно будет объяснить клиенту, что груз не доставлен вовремя по причине некорректной работы алкозамка, да и водителю придется много сил потратить на доказательство своей невиновности в такой ситуации. Кроме того, в замок можно дунуть спринцовкой или воздушным пистолетом, который есть всегда у водителя в кабине тягача. Отсутствие защиты от таких действий сводит полезную функцию замка к нулю»,— добавляет он.

Иван Буранов; Майя Иванова, Уфа; Александра Ларинцева, Пятигорск