В посольстве РФ в Минске сообщили о продолжении работы по делу Софьи Сапеги

Российские дипломаты продолжают навещать осужденную в Белоруссии Софью Сапегу, они также находятся в контакте с белорусской стороной и адвокатом россиянки, сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии. В 2022 году Софью Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы, ей вменяли совершение преступлений по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, по которым россиянке грозило до 12 лет лишения свободы.
Софья Сапега
Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP
«Ожидаем очередной встречи с гражданкой России»,— прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
Telegram-канал Baza тем временем сообщает, что белорусская сторона не возражает против того, чтобы остаток срока Софья Сапега отбыла в России. Российский суд должен установить срок отбывания наказания Софьи Сапеги на родине, после этого ее перевод в другую страну станет технически возможен, сообщает Baza.
Софья Сапега была задержана в Белоруссии в 2021 году вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским и террористическим. Софью Сапегу обвинили среди прочего в том, что она создавала Telegram-каналы, где размещались персональные данные в том числе сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников, судей, журналистов.
В помиловании белорусские власти россиянке отказали.