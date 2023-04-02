В посольстве РФ в Минске сообщили о продолжении работы по делу Софьи Сапеги

Российские дипломаты продолжают навещать осужденную в Белоруссии Софью Сапегу, они также находятся в контакте с белорусской стороной и адвокатом россиянки, сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии. В 2022 году Софью Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы, ей вменяли совершение преступлений по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, по которым россиянке грозило до 12 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сапега

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP Софья Сапега

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP

«Ожидаем очередной встречи с гражданкой России»,— прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

Telegram-канал Baza тем временем сообщает, что белорусская сторона не возражает против того, чтобы остаток срока Софья Сапега отбыла в России. Российский суд должен установить срок отбывания наказания Софьи Сапеги на родине, после этого ее перевод в другую страну станет технически возможен, сообщает Baza.

Софья Сапега была задержана в Белоруссии в 2021 году вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским и террористическим. Софью Сапегу обвинили среди прочего в том, что она создавала Telegram-каналы, где размещались персональные данные в том числе сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников, судей, журналистов.

В помиловании белорусские власти россиянке отказали.

Мария Федотова