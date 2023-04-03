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Коммерсантъ FM
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Правительство упростило переселение соотечественников из «недружественных» стран

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее переселение в Россию соотечественникам, проживающим в «недружественных государствах». Теперь они могут подавать заявления об участии в госпрограмме по переселению не только в стране, где они постоянно проживают, но и в государстве, гражданами которого они являются, или в стране их фактического пребывания.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В числе других нововведений:

  • не нужно переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке;
  • решение по участию в госпрограмме соотечественников, прибывших в РФ и получивших на территории статус беженца или временное убежище, будет приниматься ускоренно — в течение 25 рабочих дней вместо 40;
  • необязательно предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, трудовом стаже.

«Таким образом, поможем поскорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России»,— сказал господин Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом Владимира Путина в 2006 году. Она призвана способствовать переселению людей, оказавшихся за пределами РФ после распада СССР и желающих вернуться в страну.

30 марта президент Владимир Путин добавил в программу переселения соотечественников требование владения русским языком. Подтвердить уровень владения им можно документально (например, документами об образовании) или через собеседование с комиссией, которая формируется Министерством внутренних дел. МВД России также разработало проект закона, который призван исключить для иностранцев возможность получения миграционного статуса через фиктивные браки или установление отцовства.

Лаура Кеффер

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