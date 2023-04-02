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Коммерсантъ FM
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Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ погибло 15 голов скота, повреждены 5 домовладений, 2 автомобиля

Село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области 2 апреля попало под обстрел вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате обстрела, по его словам, погибло 15 голов крупного рогатого скота, повреждены пять частных домовладениях и два автомобиля.

«В результате прилета 12 артиллерийских снарядов … выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия»,— сообщил господин Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, среди мирных жителей пострадавших нет. Последствия обстрела устраняются.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

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