Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных районов

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле вооруженными силами Украины двух приграничных районов региона. Снаряды упали в Глушковском и Кореневском районах.

В Глушковском районе под обстрел попали поселки Теткино и Краснооктябрьский. В первом упали пять снарядов, обошлось без пострадавших и повреждений. В Краснооктябрьском снаряд попал в частный гараж: он сгорел, а расположенная рядом трехэтажка осталась без света.

В Кореневском районе без энергоснабжения осталось село Гордеевка, энергетики приступили к устранению повреждений, уточнил Роман Старовойт.

В Курской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. На границе с Украиной возводится оборонительная засечная черта. Власти обещают жителям приграничных районов помочь с переездом.

Сергей Толмачев, Воронеж