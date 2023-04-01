AP: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение

Бывшему президенту США Дональду Трампу будут предъявлены «многочисленные обвинения» в фальсификации деловой документации, сообщает AP со ссылкой на источники. По их словам, как минимум одно обвинение — в уголовном преступлении. Подробности дела не приводятся. Ожидается, что экс-президент явится в суд во вторник, 4 апреля, и тогда будет официально оглашено обвинительное заключение.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности политика к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. Прокурор убежден, что ей дали денег, чтобы «купить молчание» по поводу ее предполагаемой связи с Дональдом Трампом. Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. Сам он считает вердикт присяжных «политическим преследованием».

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Дональда Трампа призвали в суд».

Лаура Кеффер