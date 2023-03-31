Главные новости юга России

В четырех районах Ростовской области был введен режим ЧС из-за снегопада. Режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снега и ветра вводился на территории города Шахты, Белокалитвенского, Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов Ростовской области. На трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада образовались заторы. В восьми районах и трех городах пропало электричество. Всего без света остались 35 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На модернизацию ростовской трамвайной сети в течение пяти лет потратят 61 млрд рублей. Компания «Синара — Городские транспортные решения» займется модернизацией трамвайной инфраструктуры Ростова в рамках концессионного соглашения, заключенного с горадминистрацией. Стоимость реализации проекта составит 61,047 млрд руб.

Зарубежные зернотрейдеры Viterra и Cargill покинут южный рынок. Две крупнейшие иностранные компании, поставляющие отечественное зерно за рубеж, Viterra и Cargill покинут российский рынок. Значительная доля активов компаний располагается в Ростовской области и Краснодарском крае.

Ростовские строительные компании заподозрили в картельном сговоре. Федеральная антимонопольная служба признала компании ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс» виновными в нарушении правил конкуренции. Как выяснил ФАС, в результате договоренности указанных компаний, был ограничен доступ участников рынка к 121 торговой процедуре. Сговор компаний позволил им получить средства в размере 24 млрд руб.

Облсуд рассмотрит заново апелляционные жалобы на приговор экс-главе ростовского ФНС. Кассационный суд отменил решение о сокращении срока наказания бывшему и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области и экс-начальнику УФНС по Нижегородской области Владимиру Шелепову. В прошлом году он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение 93 млн руб. от предпринимателей, занимающихся продажей зерна. Апелляционная инстанция сократила срок наказания до семи лет лишения свободы. Однако прокуратура в кассационном порядке добилась отмены решения о смягчении приговора.

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Экс-директор ЮРСК осужден за хищение средств дольщиков. Суд в Краснодаре признал бывшего директора ООО «ЮРСК» Николая Герасименко виновным в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов. Установлено, что при возведении краснодарского ЖК «Седьмое небо» руководитель компании-застройщика похитил у дольщиков 375 млн руб.

В Ростовской области увеличится взнос на капремонт. В апреле текущего года минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет проиндексирован на 12% до 14,14 руб. с кв. м. Теперь ежемесячная плата за услуги капитального ремонта за среднюю двухкомнатную квартиру 50 кв. м составит 707 руб. (до индексации - 630,5 руб.).

В Ростове и Краснодаре отменены концерты Ани Лорак и Валерия Меладзе. Власти Ростова-на-Дону и Краснодара на этой неделе заявили об отмене концертов артистов, заявлявших проукраинскую позицию после начала специальной военной операции. В обоих городах отменены концерты Али Лорак, власти Ростова также сообщили об отмене выступлений Александра Реввы и Валерия Меладзе, ДДТ, Мумий Тролля и Машины времени.

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В Ростовской области вновь начнут работать вытрезвители. Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект областного закона о создании специализированных организаций для лиц, находящихся в состоянии опьянения. Если закон будет принят, он вступит в силу уже с 1 июня 2024 года.