В Краснодаре экс-директор компании ЮРСК осужден за хищение у дольщиков 375 миллионов рублей

Советский районный суд Краснодара признал бывшего директора ООО «ЮРСК» Николая Герасименко виновным в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов, сообщают объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и пресс-служба краевой прокуратуры. Суд признал, что при возведении краснодарского ЖК «Седьмое небо» руководитель компании-застройщика похитил у дольщиков 375 млн руб.

По данным суда, Николай Герасименко ранее работал заместителем директора в ООО «Южная региональная строительная компания (ЮРСК)», а затем начал собственный бизнес, зарегистрировав и возглавив ООО «Южный региональный строительный комплекс». Аббревиатура ЮРСК ассоциировалась у покупателей с известной компанией-застройщиком, где господин Герасименко работал раньше. Под предлогом строительства ЖК «Седьмое небо» предприниматель заключил договоры долевого участия с жителями Москвы, Краснодарского края, Якутии, Приморского края, Мурманской области и других регионов, но своих обязательств не выполнил, а полученные средства похитил. Всего от действий недобросовестного застройщика пострадали 155 граждан и юридических лиц.

Приговором суда Николаю Герасименко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима. После вступления приговора в законную силу подсудимый будет взят под стражу.

Анна Перова, Краснодар