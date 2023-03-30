Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли из-за снежных заторов с 907 по 983 км

В Ростовской области в связи с сильным снегопадом «Автодор» перекрыла участок М-4 «Дон» с 907 по 983 км до особого распоряжения, сообщает министерство транспорта Ростовской области.

Для расчистки дорог стягивается тяжелая техника со строек. Для помощи застрявшим в снегу «Автодор» направил семь экипажей аварийных комиссаров с платных участков. Обратиться к ним можно по номеру телефона *2323.

Также для помощи направлены специалисты Донского спасательного центра МЧС России и пожарно-спасательных гарнизонов.

«Развернуты пункты обогрева. На месте работает порядка 60 человек и 40 единиц техники»,— сообщают в пресс-службе ГУ МЧС.

Глава Красносулинского района Ростовской области Николай Альшенко сообщил, что пункт обогрева развернут на 960 км трассы М-4 «Дон».

«Где необходимо организовываем дополнительные пункты приёма людей в школах, детских садах и Домах культуры»,— написал Николай Альшенко в своем Telegram-канале.

Анастасия Назарова