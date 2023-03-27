В Ростовской области вновь начнут работать вытрезвители

Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил на рассмотрение в Законодательное собрание региона проект областного закона о порядке создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно проекту, организации будут создаваться в виде госучреждений, подчиняющихся министерству здравоохрания Ростовской области. Финансирование вытрезвителей будет осуществляться из регионального бюджета. Планируется, что закон вступит в силу с 1 июня 2024 года.

Анастасия Назарова