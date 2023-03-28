В Ростове отменены концерты Ани Лорак и Валерия Меладзе

Власти Ростова-на-Дону настояли на отмене концерта ряда артистов, заявлявших проукраинскую позицию в ситуации со специальной военной операцией. Отменены концерты Али Лорак, Александра Реввы и Валерия Меладзе, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко «РИА Новости».

«Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. Помимо Ани Лорак отменены концерты ДДТ, Мумий Тролля, Машины времени, Валерия Меладзе и Александра Реввы», — цитирует информагенство Алексея Логвиненко.

Ранее выступление певицы Ани Лоракотменили в Краснодаре.

Напомним, в Ростове организаторы концертов ДДТ, Мумий Тролля, Машины времени сообщили об отмене мероприятия и возврате билетов.

Анастасия Назарова