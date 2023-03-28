В апреле 2023 года взнос на капремонт в Ростовской области увеличится на 12%

В апреле текущего года минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет проиндексирован на 12%, сообщила пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта».

В организации пояснили, что индексация необходима для сохранения темпов реализации региональной программы. Мера инициирована Фондом по рекомендации Министерства строительства Российской Федерации.

«С апреля 2023 года планируется увеличить минимальный размер взноса до 14,14 руб. с кв. м. То есть, ежемесячная плата за услуги капитального ремонта за среднюю двухкомнатную квартиру 50 кв. метров составит 707 руб. (до индексации - 630,5 руб.)», — цитирует пресс-служба фонда директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарью Шереметьеву.

Проект поправок в законодательство об изменении платы внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Ростовской области.

Анастасия Назарова