Зарубежные зернотрейдеры Viterra и Cargill покинут южный рынок

Две крупнейшие иностранные компании, поставляющие отечественное зерно за рубеж, Viterra и Cargill покинут российский рынок, сообщил Bloomberg. Значительная доля активов компаний располагается в Ростовской области и Краснодарском крае.

По данным источников СМИ, Viterra скоро объявит о своем решении. Как пишет «Ъ», российская дочка компании «Витерра Рус» может продать свою долю в терминале «Тамань», которым она управляет совместно с «Деметра-Холдинг. Также структура владеет терминалом в Ростове-на-Дону, который может быть передан российским инвесторам.

Также сообщается, что Cargill прекратит закупку зерна в России в июле. Компания владеет долей в терминале КСК в Новороссийске, комбикормовым заводом в Азове, и терминалом в Ростове-на-Дону.

По данным «Ъ», с июля прошлого года по февраль 2023 года, «Витерра Рус» отгрузила 2,96 млн т зерна. Компания занимает четвертое место среди экспортеров российского зерна. Cargill в этом сезоне вывезла 1,35 млн т и занимает шестое место.

Напомним, ранее губернаторы трех южных регионов обратились к президенту с просьбой ограничить влияние зарубежных компаний на российском зерновом рынке.

Анастасия Назарова