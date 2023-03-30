Из-за сильного снегопада в Ростовской области без электричества остались 35 тыс. человек

В Ростовской области из-за мокрого снега и сильного ветра в восьми районах и трех городах пропало электричество. Всего без света остались 35 тыс. человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Энергетики переведены в режим повышенной готовности. К восстановительным работам привлечены более 1,2 тыс. человек и 640 единиц техники»,— сказано в сообщении. Отмечается, что специалисты будут проводить восстановительные работы круглосуточно.

Из-за ухудшения погоды сложная обстановка также наблюдается на трассе М-4 «Дон». После нескольких ДТП на дороге образовались многокилометровые пробки. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, в скором времени на трассе будут развернуты пункты обогрева для автомобилистов и пассажиров.

Кристина Федичкина