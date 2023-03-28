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ФАС раскрыла картельный сговор на 24 млрд рублей в Ростовской области

Федеральная антимонопольная служба признала компании ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс» виновными в нарушении правил конкуренции. Сговор компаний позволил им получить средства в размере 24 млрд руб., сообщает пресс-служба ФАС.

В результате договоренности указанных компаний, был ограничен доступ участников рынка к 121 торговой процедуре.

«Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту (в том числе капитальному), реконструкции и содержанию автодорог в Ростовской и Волгоградской областях и Республике Адыгея», — сообщает пресс-служба ФАС.

В качестве меры наказания, компаниям грозят оборотные штрафы. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Анастасия Назарова

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