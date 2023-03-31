Песков назвал «потенциально опасной темой» вопрос об отправке миротворцев на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном обсуждении в ЕС отправки миротворцев на Украину. Господин Песков назвал такие обсуждения «потенциально опасной темой».

«Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Потенциально это очень опасная тема»,— рассказал представитель Кремля в ходе пресс-колла. Господин Песков добавил, что в мировой практике отправка миротворцев в зону боевых действий как правило должна осуществляться исключительно с согласия обеих сторон конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 марта в эфире радиостанции Kossuth заявил, что страны—члены Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину. По его словам, до этого данную тему в разговорах европейские лидеры избегали. Господин Орбан сравнил подобные разговоры с обсуждениями поставок Украине летального оружия: год назад масштабные поставки танков казались невозможными, но в итоге они стали реальностью.

Подробнее о том, что происходит после ввода российский войск на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов