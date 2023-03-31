Премьер Венгрии Орбан заявил о готовности стран ЕС к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что страны—члены Евросоюза (ЕС) близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину. По его словам, ранее этой темы в разговорах европейские лидеры избегали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны—члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа (на Украину), или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе»,— сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

Господин Орбан отметил, что год назад шел спор, можно ли поставлять летальное оружие Украине. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос: только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска»,— сказал Виктор Орбан.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Летом прошлого года страна несколько недель блокировала принятие эмбарго на российскую нефть странами ЕС. В начале марта венгерский парламент издал указ, в соответствии с которым поставлять с территории страны оружие на Украину запрещается.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».