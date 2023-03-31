Разгромное армейское вступление

В пятницу состоялись первые два матча play-off Единой лиги ВТБ. Победитель регулярного чемпионата ЦСКА принимал занявший в нем восьмое место саратовский «Автодор», а номер четыре «регулярки» «Нижний Новгород» на своей площадке играл против номера пять «Локомотива-Кубани». В первой паре предсказуемо и более чем уверенно, со счетом 103:68, победил ЦСКА. Во второй сильнее были железнодорожники, выигравшие со счетом 91:83.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче против «Автодора» преимущество ЦСКА было настолько велико, что даже без учета 13 очков, набранных форвардом армейцев Самсоном Руженцевым (справа), они все равно уверенно победили бы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В матче против «Автодора» преимущество ЦСКА было настолько велико, что даже без учета 13 очков, набранных форвардом армейцев Самсоном Руженцевым (справа), они все равно уверенно победили бы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В парах ЦСКА—«Автодор» и «Нижний Новгород»—«Локомотив-Кубань», вступивших в пятницу в бой в первом раунде play-off (на этом этапе серии пройдут до трех побед, в последующих — до четырех), более перспективной в том, что касается интриги, безусловно, представлялась вторая. Конечно, если вспомнить, как нижегородцы и краснодарцы играли в регулярном чемпионате, а все четыре матча выиграла волжская команда, расчет на интригу мог бы показаться не совсем оправданным. Кстати, именно благодаря этому перевесу в личных встречах команда Зорана Лукича и заняла 4-е место в таблице, вытеснив, как минимум на время, «Локомотив-Кубань» из большой четверки российского баскетбола.

Но сказать, что все победы давались нижегородцам легко, конечно, нельзя. Один из матчей вообще получился безумным: за 68 секунд до сирены «Локомотив-Кубань» вел с отрывом в девять очков, но загадочным образом умудрился проиграть в основное время.

Так что основания рассчитывать на что-то если не изысканное, то вполне съедобное в этой паре были.

Сам матч начался нервно, обе команды спешили и, как следствие, больше двух минут не могли поразить кольцо. Первыми с эмоциями справились подопечные Лукича. Наладил прицел Евгений Бабурин, трудные очки принес Никола Ребич — и хозяева почти организовали что-то вроде отрыва. Однако «Локомотив-Кубань» довольно быстро приспособился к быстрой игре хозяев, и Дмитрий Узинский, следом Андрей Мартюк, а потом еще Джейлен Барфорд создали уже для своей команды солидный, в 14 очков, запас. Правда, даже он продержался недолго — уже к большому перерыву хозяева практически отыграли весь дефицит. Было бы странно, если бы на этом соперники успокоились. Так что когда гости после броска Щербенёва снова довели свое преимущество до 10 очков, почти не было сомнений в том, что ответ последует. Получился он, правда, трудным, нижегородцам сложно было пробиваться через плотную оборону гостей, но к концу третьей четверти они снова вернулись в игру.

Оставалось выяснить, у кого из соперников остались силы на решающий рывок. Резервов оказалось больше у команды Александра Секулича.

«Локомотив-Кубань» победил со счетом 91:83, вернул себе преимущество своей площадки и сделал первый шаг к тому, чтобы во втором раунде сразиться с ЦСКА (именно на него сетка выводит победителя пары «Нижний Новгород»—«Локомотив-Кубань»).

В том, что встреча с армейцами для краснодарцев или нижегородцев неизбежна, можно было убедиться, глядя на то, как самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ и победитель регулярного чемпионата громит «Автодор». Тот самый, который наставник армейцев Эмил Райкович тренировал еще в прошлом сезоне. В этой паре найти реальную интригу было чудовищно трудно. Да, в Саратове собрана боевитая и симпатичная команда, да, ЦСКА все еще вынужден обходиться без все еще не восстановившегося после травмы Алексея Шведа. Но этих факторов слишком мало, чтобы дать «Автодору» шанс. Его и не было. Уже ближе к концу первой четверти стало понятно, что методов противодействия гегемонии Николы Милутинова под щитами «Автодор» не имеет, что Самсон Руженцев прекрасно компенсирует отсутствие Шведа, что Деян Давидовац волен раздавать какие ему вздумается передачи. Вскоре ЦСКА оторвался на 10 очков. Потом, как-то буднично, перевес хозяев устремился к 20-очковой отметке. И уже к большому перерыву практически все вопросы были сняты. ЦСКА в итоге победил со счетом 103:68.

Вторые матчи в вышеозначенных парах пройдут 2 апреля также в Москве и Нижнем Новгороде. Еще две пары соперников по play-off, «Зенит»—МБА и УНИКС—«Парма» вступают в борьбу 1 апреля.

Александр Петров