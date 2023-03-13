Армейцы расставили соперников по местам

В центральном матче игровой недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ действующий чемпион турнира «Зенит» принимал чемпиона многократного — ЦСКА. Для петербуржцев этот матч помимо возможности еще раз огорчить принципиального соперника имел турнирное значение. Поражение в нем лишало «Зенит» шансов на второе место по итогам регулярки. Так и случилось — хозяева уступили со счетом 69:72 и выше третьего места уже не поднимутся.

ЦСКА все свои задачи в регулярном чемпионате лиги решил досрочно. За три недели до его завершения армейцы стали недосягаемыми для преследователей. Это вроде бы позволяло главному тренеру армейцев Эмилу Райковичу не придавать игре особого значения. Но сам специалист отмечал перед матчем, что его команда все же приложит «максимум усилий, чтобы попытаться победить». «Мы также будем решать собственные задачи в преддверии самого ответственного этапа сезона — улучшить физическую форму, сохранить игровой ритм»,— заявил Райкович официальному сайту ЦСКА.

А вот для «Зенита» от исхода противостояния с армейцами во многом зависели перспективы на второе место в регулярке. Шанс потеснить УНИКС у подопечных Хави Паскуаля был. Да, петербуржцы не могли похвастать тем, что в гонке за второе место инициатива принадлежала им. Чтобы обойти казанцев, «Зениту» следовало побеждать во всех оставшихся играх, включая, разумеется, матч последнего тура против УНИКСа, и надеяться, что казанцы оступятся еще и в игре против «Локомотива-Кубани». Далеко не стопроцентный, но все же вполне реальный вариант. Особенно учитывая, что УНИКС в последнее время не отличается стабильностью.

Уже первые минуты противостояния показали, что слова Райковича о серьезном настрое ЦСКА на игру были произнесены не просто так.

Армейцы действительно действовали в боевом или близком к таковому режиме, весьма эффективно используя связку Каспера Уэйра и Николы Милутинова. Особенно часто неприятности «Зениту» доставлял Уэйр. Вроде бы все давно уже привыкли к тому, что он, несмотря на скромные габариты (рост 178 см) умеет не только бить с дистанции, но и опасен под кольцом. Но все равно забеги Уэйра в «краску» раз за разом становились для обороны «Зенита» сюрпризом. Впрочем, хозяева на атаки гостей, пусть у них и не шли дальние броски, отвечали. Но не вполне надежно. Стоило чуть расслабиться — и у ЦСКА словно из ниоткуда возник отрыв в девять очков. С такими вроде бы не поражающими воображение форами армейцы умеют работать очень хорошо, вынуждая соперника выкладываться, чтобы отрыв ликвидировать, но всякий раз, когда цель, кажется, уже близка, снова отодвигая планку. Это выматывает. Но «Зениту» этой ловушки избежать удалось. Очень вовремя у хозяев включились в игру Трент Фрейзер и Трей Томпкинс, и к большому перерыву «Зенит» игру выравнял.

Это равенство продержалось удивительно долго. На протяжении двух четвертей команды, словно сговорившись, поддерживали баланс на площадке. Ни «Зениту», в составе которого по-прежнему выделялся Фрейзер, ни ЦСКА, у которого все никак не успокаивался Уэйр, не удавалось оторваться дальше, чем хотя бы на пару атак. Ближе к концу матча у ЦСКА вроде бы возникло что-то похожее на ощутимый отрыв, но тут же последовали две подряд дальние атаки Дмитрия Кулагина, восстановившие статус-кво. И в этом режиме команды естественным образом вышли и на концовку.

Чуть удачливее в ней были армейцы. ЦСКА победил — 72:69 — и, таким образом, расставил все команды из топ-3 таблицы по местам. Армейцы — первые, УНИКС — второй, «Зенит» — третий.

Александр Петров