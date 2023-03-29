Почтальон дважды не звонит

На 20% сократилось количество отделений почтовой связи в Нижегородской области с 2020 года. Часть из них полностью прекратила работу, часть закрылась временно. Жители сельской местности жалуются, что после закрытия отделений вынуждены ездить за десятки километров, чтобы оплатить ЖКУ, отправить или получить корреспонденцию и посылки. В областном филиале ПАО «Почта России» причиной закрытия отделений назвали нехватку кадров и низкие зарплаты на уровне 19–26 тыс. руб. в месяц. Региональное отделение Народного фронта собирает информацию о работе отделений почтовой связи, чтобы доложить о проблеме областному и федеральному правительствам и предложить пути решения проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Почта России» теряет отделения из-за низкой оплаты труда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Почта России» теряет отделения из-за низкой оплаты труда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области за три года временно или полностью были закрыты более 20% почтовых отделений. Об этом «Почта России» проинформировала региональное отделение Народного фронта, копия письма есть в распоряжении «Ъ-Приволжье». По данным почтовой службы, в 2020–2023 годах в регионе были полностью закрыты 57 отделений почтовой связи, временно приостановили работу еще 183 пункта, продолжают работу 711 отделений. В Народном фронте сообщают, что нижегородцы весной начали жаловаться на массовое закрытие почтовых отделений как в городах, так и в сельской местности.

В качестве примера приводился Спасский район, где из 11 отделений закрылись пять, и полторы тысячи жителей вынуждены ездить в райцентр для оплаты счетов за ЖКУ и за корреспонденцией. Стоимость таких поездок из деревень доходит до 500 руб. в одну сторону.

В региональном управлении «Почты России» причинами приостановки работы отделений называют нехватку кадров и низкие зарплаты почтальонов.

В городских отделениях их средняя зарплата при выработке 40 часов в неделю составляет 26,4 тыс. руб., в сельской местности при выработке 36 часов — 19,2 тыс. руб. Желающих работать за такие деньги мало, а когда сотрудники уходят в отпуск или на больничный, заменить их некем.

Также в «Почте России» пояснили, что при временном закрытии почтовых отделений обслуживание населения не прекращается. Эти обязанности передают другим сотрудникам, которые два-три раза в неделю выезжают в поселки, где почта пока не работает. Жители также могут оформить доставку необходимой корреспонденции на дом, а пенсионеры при получении пенсий и пособий — заплатить за коммунальные услуги через почтальона. Работу временно закрытых отделений в «Почте России» обещают возобновить, когда их штат будет укомплектован.

Руководитель исполкома нижегородского отделения Народного фронта Алексей Алехин считает, что исчезновение почты как неотъемлемой части жизни на селе будет подталкивать людей покидать свои деревни и уезжать в города. По его словам, у молодежи будет все меньше стимулов возвращаться после учебы обратно на село, где уже «оптимизированы» учреждения образования и здравоохранения, а сейчас оптимизируют почту.

«Можно сколько угодно вкладывать в материнский капитал, но демографический прирост всегда шел за счет сельских территорий. Чем меньше людей останется на селе, тем хуже будет демографическая ситуация. Почтовые отделения необходимо сохранять и развивать вне зависимости от их прибыльности — не в сторону коммерции, а в сторону предоставления госуслуг. Например, на базе почтовых отделений можно открывать мини-МФЦ», — отметил Алексей Алехин.

Региональное отделение Народного фронта намерено провести мониторинг работы почтовых отделений и предложило гражданам сообщать о проблемах в этой сфере. Например, село Белбаж Ковернинского района пожаловалось, что их отделение закрылось из-за нерентабельности, при этом численность жителей постепенно растет и почта им необходима. Сейчас люди вынуждены ездить за 50 км для того, чтобы оплатить счета за коммуналку.

В Воскресенском районе без почты остались более 500 жителей села Богородское. В Выксе без почты остался поселок Шиморское с 4 тыс. жителей, раньше здесь было два почтовых отделения. Одно из них сгорело, второе закрылось из-за нехватки кадров. В Народном фронте намерены обобщить всю полученную информацию и направить данные мониторинга в правительства России и Нижегородской области, выработав предложения по решению проблемы.

С апреля «Почта России» законодательно получила монопольное право на доставку пенсий наличными деньгами. В связи с этим в ОНФ опасаются, что обслуживание пенсионеров в ряде поселков может ухудшиться.

Обсуждая проблемы с почтой, селяне в соцсетях отмечают, что не стоит нагружать почту и ее работников дополнительными обязательствами по продаже продуктов и бытовых товаров. Эти требования отталкивают людей, которые могли бы пойти работать в почтовые отделения. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Дзержинске несколько десятков почтальонов были уволены после отказа продавать консервы и бытовые товары при доставке пенсий и пособий. В региональном отделении «Почты России» тогда заявили, что действуют в строгом соответствии с внутренними инструкциями и Трудовым кодексом.

Суд признал увольнение почтальонов незаконным и оштрафовал «Почту России» на 900 тыс. руб.

Андрей Репин