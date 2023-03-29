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Суд не нашел насилия

Оправданы омские полицейские, которых обвиняли в избиении задержанного

Центральный районный суд Оренбурга оправдал троих сотрудников полиции по делу об избиении задержанного. По версии следствия, оперуполномоченные отдела полиции №2 межмуниципального управления «Оренбургское» УМВД России по Оренбургской области Евгений Стрелков, Асет Кулькушев и Данила Никульшин превысили должностные полномочия с целью улучшить показатель раскрываемости преступлений. Однако доказать это в суде гособвинению не удалось.

Евгений Стрелков, Асет Кулькушев и Данила Никульшин во время заседания суда

Евгений Стрелков, Асет Кулькушев и Данила Никульшин во время заседания суда

Фото: Альбина Мударисова / «Команда против пыток»

Евгений Стрелков, Асет Кулькушев и Данила Никульшин во время заседания суда

Фото: Альбина Мударисова / «Команда против пыток»

Как говорилось в материалах уголовного дела, 4 октября 2021 года в Оренбурге сотрудники полиции пришли домой к 18-летнему Геннадию Швецову, задержали молодого человека и отобрали у него телефон. При этом правоохранители не дали позвонить ни родственникам, ни адвокату. Уже в отделе полиции потерпевший узнал, что его подозревают в краже телефона. Сам молодой человек позже заявил, что задержавшие его стражи порядка избивали и угрожали изнасилованием. Следы побоев он зарегистрировал в бюро судмедэкспертизы. Когда дядя потерпевшего с адвокатом приехали в отдел, полицейские выпустили Геннадия Швецова, сообщив об «ошибке».

В суде интересы потерпевшего молодого человека представляли юристы объединения «Команда против пыток» (создана вместо Комитета против пыток, внесенного в реестр иностранных агентов и позже ликвидированного). На сайте организации сообщается, что приговор будет обжалован в апелляции. По мнению руководителя оренбургского филиала «Команды против пыток» Альбины Мударисовой, «вина подсудимых была полностью доказана в судебном следствии».

Прокурор запросил для сотрудников полиции по шесть с половиной лет колонии. Суд, однако, посчитал, что в действиях правоохранителей отсутствует состав преступления.

В январе текущего года суд обязал МВД выплатить компенсацию потерпевшим от действий бывших полицейских в размере 300 тыс. руб. по другому инциденту, происшедшему в регионе. В августе 2019 года были задержаны жители села Черный Отрог Оренбургской области Роман Чиквиладзе и его брат Валико Байгулов. Мужчин обвинил в краже 5 тыс. руб. их 82-летний отец. Силовики требовали от братьев сознаться в преступлении, а после отказа привязали к стулу и начали бить разрядами электрошокера в область гениталий.

Экс-оперативника оправдали по делу об избиении со смертельным исходом

В отношении двух полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 пп. «а», «б» ст. 286 УК РФ). В 2021 году суд приговорил Сергея Павлова к трем годам и четырем месяцам колонии, а Рината Арсламбаева — к одному году и восьми месяцам колонии общего режима. Последнему позже смягчили наказание, заменив неотбытую часть срока на ограничение свободы. Сергей Павлов подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение, а после отказа — о замене неотбытой части наказания. По информации «Команды против пыток», суд посчитал это преждевременным, поскольку бывший полицейский отказался извиняться перед потерпевшими.

Андрей Сазонов, Самара

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