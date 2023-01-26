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Коммерсантъ FM
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Суд назначил компенсацию в 300 тыс. рублей жителю Оренбургской области за пытки током в полиции

Суд обязал МВД выплатить компенсацию в размере 300 тыс. руб. жителю Оренбургской области, которого правоохранители пытали током. Об этом сообщает «Команда против пыток».

В августе 2019 года были задержаны жители села Черный Отрог Оренбургской области Роман Чиквиладзе и его брат Валико Байгулов. Мужчин обвинил в краже 5 тыс. руб. их 82-летний отец. Силовики требовали от братьев сознаться в преступлении, а после отказа привязали к стулу и начали бить разрядами электрошокера в область гениталий.

В отношении двух полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 пп. «а», «б» ст. 286 УК РФ). В 2021 году суд приговорил Сергея Павлова к трем годам и четырем месяцам колонии, а Рината Арсламбаева — к одному году и восьми месяцам колонии общего режима. Последнему смягчили наказание, заменив неотбытую часть срока на ограничение свободы. Сергей Павлов, по информации правозащитников, продолжает находиться в колонии общего режима.

Внесенный в реестр НКО-иноагентов и ликвидированный «Комитет против пыток» летом 2022 года возобновил работу под новым названием — «Команда против пыток».

Андрей Сазонов, Самара

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