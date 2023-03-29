Большинство жителей Волгограда против переименования города в Сталинград

Как ранее писал «Ъ», в Волгограде проводится опрос общественного мнения о возможности проведения городского референдума по вопросу о переименовании города в Сталинград. Между тем, как показал оперативный опрос Russian Field, проведенный по телефону 28 марта, большинство жителей не поддержали бы данную инициативу. Доля сторонников превышает долю противников только в возрастной категории 60+. Отвечая на вопрос, с какой целью сейчас поднимается эта тема, респонденты чаще всего называли напоминание о подвиге в Великой Отечественной войне (25%), «отмывание» денег (24%) и поднятие уровня патриотизма (23%).

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Отметим, что аналогичный опрос ВЦИОМа, проведенный в январе 2023 года, также показал, что большинство горожан не поддерживают переименование. Тогда против высказались 67% респондентов.