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Коммерсантъ FM
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ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Гулина представительнице «Новых людей»

Новым депутатом Госдумы стала глава регионального отделения партии «Новые люди» в Ярославской области Анна Скрозникова. По решению Центризбиркома (ЦИК) России ей передан мандат покинувшего ГД Максима Гулина, который перешел на работу в Российские движение детей и молодежи «Движение первых».

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Анна Скрозникова

Анна Скрозникова

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Анна Скрозникова

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

«Вакантный мандат депутата Государственной Думы восьмого созыва передан Анне Скрозниковой (партия "Новые люди")»,— сообщается в Telegram-канале ЦИК.

Госпоже Скрозниковой 27 лет, она выдвигалась в Госдуму в 2021 году по списку «Новых людей» в Челябинской области, но по итогам голосования мандат не получила. После парламентских выборов она возглавила региональное отделение «Новых людей» в Ярославле.

Анна Скрозникова заменит в Думе 25-летнего депутата от «Новых людей» Максима Гулина, который также представлял в нижней палате парламента Челябинскую область. Политик был самым молодым действующим депутатом ГД, он занимал пост замглавы думского комитета по просвещению. 14 марта Максим Гулин написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Теперь он будет работать в Российском движении детей и молодежи «Движение первых» на должности советника руководителя.

Александр Кислов

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