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«Новые люди» определили, кто получит мандат Максима Гулина в Госдуме

Партия «Новые люди» передаст мандат бывшего депутата Госдумы от Челябинской области Максима Гулина секретарю Ярославского регионального отделения Анне Скрозниковой. Решение принял центральный совет партии 21 марта, сообщает ТАСС.

В ближайшее время это решение направят в Центральную избирательную комиссию, и до конца марта новый представитель партии может получить мандат депутата Госдумы.

Анна Скрозникова родилась в Чебаркуле и окончила Челябинский государственный университет по специальности «лингвистика». Работала педагогом, затем переехала в Ярославль, где преподает в филиале Финансового университета при правительстве РФ. В 2021 году выдвигалась в нижнюю палату российского парламента в 2021 году по партийному списку «Новых людей» от Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинец Максим Гулин заявил о том, что досрочно покидает Госдуму, 14 марта в связи с переходом на новое рабочее место – в Российское движение детей и молодежи. 16 марта Госдума на пленарном заседании утвердила сложение полномочий депутата.

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