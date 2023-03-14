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Челябинский депутат Госдумы Максим Гулин досрочно сложил полномочия

Депутат Госдумы от Челябинской области Максим Гулин досрочно сложил полномочия. Решение связано с переходом на новое место работы, сообщил представитель партии «Новые люди» на личной странице в «ВКонтакте».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Принцип “Новых людей”: 20% теории, 80% — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле, — написал Максим Гулин. — Мы много сделали, чтобы построить действительно интересную и продуманную систему работы со школьниками на законодательном уровне. Важно реализовать все наши инициативы на земле».

Максиму Гулину 25 лет. В 2021 году он был избран в Госдуму РФ по списку партии «Новые люди», став одним из самых молодых среди действующих депутатов.

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