Отток средств с криптобиржи Binance за неделю составил более $2 млрд

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с массовым оттоком средств трейдеров. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитической компании Nansen, за последнюю неделю пользователи вывели с биржи $2,1 млрд. Отток средств пользователей связан с проблемами, возникающими у биржи в последнее время.

Так, на прошлой неделе Binance была вынуждена приостановить на несколько часов спотовую торговлю, ввод и вывод средств из-за ошибки в программном обеспечении. А вчера, 28 марта, в суд на Binance, ее основателя и гендиректора Чанпэна Чжао, а также бывшего топ-менеджера Сэмюэла Лима подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Регулятор обвиняет их в том, что биржа нарушала целый ряд действующих в США правил, в том числе направленных на борьбу с отмыванием денег.

По данным Nansen, за несколько часов до официального объявления об иске американского регулятора пользователи вывели с биржи $850 млн. А после объявления об иске — еще $240 млн. При этом Nansen отмечает, что это уже не первый массовый отток средств пользователей с Binance. В последний раз клиенты массово выводили свои деньги с биржи 13 декабря, и тогда масштаб вывода был куда значительнее — $3 млрд за сутки. Всего же Binance контролирует сейчас криптовалютные активы на $63 млрд.

Кирилл Сарханянц