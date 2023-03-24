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Коммерсантъ FM
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Криптобиржа Binance приостановила спотовую торговлю, ввод и вывод средств

Криптовалютная биржа Binance объявила о приостановке спотовой торговли, проблема, которая затронула торговлю, сейчас решается. Торговая пауза была мерой предосторожности, пояснил глава Binance Чанпэн Чжао. Также, в соответствии со стандартной операционной процедурой, приостановлено пополнение депозитов и снятие средств, сообщил господин Чжао.

Фото: Dado Ruvic/File Photo, Reuters

Фото: Dado Ruvic/File Photo, Reuters

«Нам известно о проблеме, влияющей на спотовую торговлю на Binance»,— говорится в сообщении Binance в Twitter (цитата по CoinDesk». «Вся спотовая торговля в настоящее время временно приостановлена, поскольку мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее»,— отметила торговая площадка.

«Первоначальный анализ показывает, что механизм сопоставления обнаружил ошибку в скользящем стоп-ордере. Восстановление. Ориентировочно 30–120 минут»,— сообщил Чанпэн Чжао. На фоне этой информации биткойн опустился на $700. Вчера вечером курс превышал $28,8 тыс.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Binance сделала опасный маневр».

Мария Федотова

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