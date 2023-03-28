Санкционные банки собирают валюту

Крупные банки, попавшие под санкции Запада, все чаще готовы дорого платить за привлечение вкладов в недружественных валютах. Они объясняют это заботой о потребностях клиентов. Однако эксперты уверены: валюта нужна для обеспечения баланса пассивов и активов с учетом заблокированных в валюте в рамках санкций. Несмотря на привлекательность предложений и весьма высокие ставки, гражданам стоит быть осторожными — спред при конвертации валюты в рубли может съесть весь доход, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во вторник, 28 марта, Совкомбанк сообщил, что возобновляет срочные валютные вклады в долларах США. Минимальная сумма для открытия — $500, доходность по вкладу на сроке 12 месяцев составит 3% годовых. Это одно из самых выгодных предложений вкладов в недружественных валютах. Более высокие ставки предлагает только также находящийся под санкциями ВТБ — 5,02% на 91 день при сумме от $1 тыс. Среди других крупнейших банков существенно меньшую доходность по вкладам в долларах предлагают Россельхозбанк (не под санкциями) — 0,8% — и санкционный МКБ — 0,6%.

Как пояснили “Ъ” в Совкомбанке, ранее клиенты банка могли открывать валютные вклады в долларах. «По многим таким вкладам истекли сроки действия несколько недель назад, и валюта осталась лежать у клиентов на счетах под ставку 0%,—отметили там.— Поэтому мы приняли решение дать им возможность открыть валютный вклад в долларах не под нулевую ставку».

Другие санкционные банки, предлагающие физлицам размесить недружественную валюту в срочные вклады, также объясняют это заботой о гражданах.

«ВТБ предлагает широкий спектр инструментов, востребованных клиентами, в том числе депозиты в иностранных валютах,— отметили в банке.— Привлекаемые средства используются также в рамках валютно-обменных операций». Руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин заверил, что банк сохраняет валютные вклады (в долларах и евро) в линейке розничных продуктов для клиентов, желающих диверсифицировать сбережения.

Впрочем, использовать валюту, кроме обменных операций в больших объемах, санкционным игрокам негде. Внешние расчеты для них заблокированы санкциями. А выплаты клиентам регламентированы ЦБ (см. справку).

При этом никаких запретов для банков под санкциями на привлечение вкладов в недружественных валютах нет. Банки, попавшие под санкции, действительно могут привлекать валютные вклады для балансировки валютных активов, которые все еще остались на их балансах, сообщили в ЦБ. «Вместе с тем в целом по системе идет активный процесс девалютизации, в том числе вкладов населения: доля валютных вкладов снизилась с начала 2022 года почти в два раза, до 11% с 20%, а объем новых привлеченных валютных вкладов является незначительным,— заверили там.— При этом, конечно, крайне важен вопрос информированности клиентов. Сейчас действуют ограничения на возможность получения с валютного вклада/счета наличной валюты, а комиссии за конвертацию могут быть высокими, что нивелирует эффект от того, что банки предлагают по таким вкладам 3–5% годовых». На вопрос, намерен ли ЦБ принимать меры для выведения граждан из заблуждения, там не ответили.

Старший директор АКРА Валерий Пивень полагает, что банки могут направлять привлеченную валюту на доступные финансовые инструменты, состав которых в условиях санкций крайне ограничен.

«У банков есть замороженные валютные активы, а против них должны быть какие-то валютные пассивы, говоря о валютной позиции, то есть регуляторной стороне вопроса»,— говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. С позиции же клиентов такая практика может вызывать вопросы и неудобства, добавляет он. «Объективно закрытие такого вклада и изъятие средств возможно, пока действуют ограничения ЦБ, только в рублях, и банк так или иначе "съест" часть полученных процентов в свою пользу за счет конвертации,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— ЦБ может выступить с рекомендациями анонсировать такие вклады с полным разъяснением всех возможных рисков, однако это все равно останется на усмотрение участников рынка». Накладывать ограничения на привлечение валюты у населения через валютные вклады, скорее всего, никто не будет, заключает эксперт.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Ольга Шерункова