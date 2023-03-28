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Коммерсантъ FM
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Губернатор Самарской области рассказал Путину о снижении производительности АвтоВАЗа в 2022 году

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Они обсудили, в частности, работу АвтоВАЗа, чей завод находится в Тольятти. По словам губернатора, в 2022 году было проведено 220 тыс. машинокомплектов, что на 48,9% меньше, чем годом ранее (431 тыс.). Господин Азаров отметил, что показатель, «к сожалению, заметно ниже».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Он рассказал, что самая сложная ситуация была во втором квартале, и «прогнозы были еще гораздо более пессимистичными». В итоге второе полугодие, как утверждает губернатор, «в общем, отработали на уровне прошлого года». «Планы предприятия на следующий год — выпуск не менее 400 тыс. автомобилей и машинокомплектов»,—добавил Дмитрий Азаров, которого цитирует пресс-служба Кремля.

АвтоВАЗ оценивал авторынок РФ в 2022 году в 676 тыс. машин, а свою долю на нем — в рекордные 27,9%. Тем не менее по итогам года чистая прибыль концерна упала на 86,2%, до 206,6 млн руб. Выручка снизилась на 43,7%, до 169,574 млрд руб., а убыток от продаж составил 4,126 млрд руб. против прибыли 10,2 млрд руб. годом ранее.

Лаура Кеффер

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