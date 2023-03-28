Глава «Русгидро» рассказал президенту о переносе головного офиса компании в Красноярск

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором компании «Русгидро» Виктором Хмариным. Президент напомнил, что ранее компания планировала перенос штаб-квартиры в Сибирь и Дальний Восток, где осуществляется ее основная производственная деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Холдинг «Русгидро» раскинулся по всей стране: от Кавказа до Камчатки. Конечно, с точки зрения часовых поясов, с точки зрения равноудалённости в своё время был выбран Красноярск как место основной локации и переезда исполнительного аппарата «Русгидро» и девяти подконтрольных обществ «Русгидро». На сегодняшний момент мы приобрели здание в Красноярске, делаем там ремонт и планируем из Москвы переехать в Красноярск. Это будет около полутора тысяч рабочих мест,– рассказал господин Хмарин.

Он также отметил, что частично планируется набрать специалистов в Красноярске. «Но основных специалистов мы собираемся перевозить из Москвы непосредственно с семьями. Для этого разработана релокационная программа, продуманы определенные пакеты и единовременная выплата. В рамках релокационного пакета у нас предоставляются квартиры сотрудникам», сказал он, отметив, что «коллектив пока достаточно положительно относится к этому процессу, хотя Красноярск, конечно, далеко».

О планах перевода головного офиса в Красноярск компания сообщала еще в 2021 году. Тогда в «Русгидро» поясняли это решение равной удаленностью нового офиса от производственных объектов компании, снижением издержек, в том числе за счет продажи недвижимости в Москве и Московской области.

«Русгидро» — холдинг, объединяющий государственные энергоактивы в Сибири и Дальнем Востоке совокупной мощностью 38 ГВт.. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 19,325 млрд руб. За год показатель упал на 54,1% (42,078 млрд руб. за 2021-й).

Также губернатор Красноярского края Александр Усс ранее заявлял, что «Полюс» и СУЭК могут стать якорными арендаторами крупнейшего в Сибири делового центра «Красноярск-сити», разместив там свои офисы.

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Сергей Балин, Анна Егорова