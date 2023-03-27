Главные новости за 27 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Местные жители в станице Полтавской вновь перекрыли дорогу грузовикам, которые везут отходы на местный полигон.

Концерт украинской певицы Ани Лорак в Краснодаре официально отменен. Выступление артистки должно было состояться 27 апреля во дворце спорта «Олимп».

Курорт Баден-Баден, расположенный на юго-западе Германии, приостановил из-за спецоперации побратимство с Сочи и Ялтой, заключенное в 2013 году.

По итогам января—февраля 2023 года в Адыгее на 76,4% снизилось количество преступлений, совершенных подростками.

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 20 апреля заседание, на котором рассмотрит заявление о признании застройщика «Сады Киви» банкротом.

Из-за оползней в Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации в границах улиц Пархоменко и Офицерской. В феврале оползень уже повредил дорогу и несколько частных домовладений.

Безналичная оплата проезда в общественном транспорте Краснодарского края стала доступна практически на 100%. По итогам 2022 года оплатить проезд безналично можно более чем в 4,6 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев региона.

В 2022 году в экономику Краснодарского края было привлечено 690 млрд руб. инвестиций, что является наибольшим объемом со времен олимпийского строительства. По этому показателю регион занял восьмое место в РФ.

В Феодосии суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летнего местного жителя по факту развращения 10 малолетних на детской площадке.

С 27 мая начнет курсировать двухэтажный поезд сообщением Уфа — Имеретинский курорт. Он станет круглогодичным.

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