Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители станицы Полтавской вновь перекрыли дорогу к мусорному полигону

Местные жители в станице Полтавской вновь перекрыли дорогу грузовикам, которые везут отходы на местный полигон. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила член инициативной группы жителей Наталья Гаряева.

Станичники требуют запретить грузовикам ездить на свалку через населенный пункт.

По словам госпожи Гаряевой, в Краснодаре сегодня должна пройти встреча с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Прошуниным по урегулированию ситуации.

Напомним, это уже второе перекрытие трассы для мусоровозов в Полтавской за последние четыре дня. На прошлую акцию к жителям вышел глава Красноармейского района Юрий Васин. По его словам, станичные власти уже разрабатывают альтернативные маршруты.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...