В конце весны в города Кубани запустят двухэтажный поезд из Уфы

С 27 мая начнет курсировать двухэтажный поезд сообщением Уфа — Имеретинский Курорт. Он станет круглогодичным, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Поезд №357/358 будет ходить по отдельным датам. Он будет отправляться из Уфы в 07:18, из Имеретинского Курорта — в 18:51. Состав будет совершать остановки на станциях Абдулино, Самара, Сызрань-Город, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и др.

Поезд состоит из двухэтажных вагонов с кондиционерами, современными туалетами, индивидуальными розетками и магнитными ключ-картами для доступа в купе. Один из вагонов оборудован подъемным устройством для инвалидной коляски и купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров.

Татьяна Ручкина

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