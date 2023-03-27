С начала года в Адыгее на 76% снизилась подростковая преступность

По итогам января—февраля 2023 года в Адыгее на 76,4% снизилось количество преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

Снижение показателя произошло за счет профилактической работы. Только за 2022 год сотрудники по делам несовершеннолетних территориальных ОВД провели в образовательных организациях более 2 тыс. разъяснительных лекций и бесед с подростками. Первый замминистра образования Адыгеи Сусанна Паранук отметила, что особое внимание уделяется ученикам, пропускающим занятия без уважительной причины. Кроме того, министерство активно работает по вовлечению несовершеннолетних в систему внеурочной деятельности и дополнительного образования.

«Все руководители муниципалитетов и профильных ведомств должны активно включиться в данную работу. На кону стоит будущее наших детей. И в нашем распоряжении есть все инструменты, которые позволяют направить трудных детей по правильному жизненному пути»,— отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Татьяна Ручкина

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