Общественный транспорт Кубани полностью перешел на безнал

Безналичная оплата проезда в общественном транспорте Краснодарского края стала доступна на 100%. По итогам 2022 года оплатить проезд безналично можно более чем в 4,6 тыс. автобусах, троллейбусах и трамваях региона. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Южном ГУ Банка России.

За год 400 единиц общественного транспорта на Кубани дополнительно оснастили устройствами безналичной оплаты.

«Если на 1 января 2022 года доля общественного транспорта была 74,3%, то на начало 2023 уже 99,5%»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Всего в минувшем году жители региона совершили 1,6 млрд безналичных операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт на сумму более 1,2 трлн руб.

Олег Исаев

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