В Феодосии в суд направят дело о развращении десятерых детей

В Феодосии суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летнего местного жителя по факту развращения 10 малолетних на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Следствием установлено, что 30 мая прошлого года мужчина находился на территории Комсомольского парка в Феодосии. В присутствии детей, игравших на спортивной площадке, злоумышленник совершил акт эксгибиционизма.

Мужчину задержали студенты местного техникума, ставшие свидетелями происшествия.

«Днем ранее этот же гражданин совершил аналогичное преступление в присутствии восьмерых детей в возрасте от 7 до 10 лет на территории детской площадки, расположенной между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова Феодосии»,— говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела дети в присутствии законных представителей опознали злоумышленника. Расследование уголовного дела завершено.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram