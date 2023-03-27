В 2022 году в экономику Кубани привлекли 690 млрд рублей инвестиций

В 2022 году в экономику Краснодарского края было привлечено 690 млрд руб. инвестиций, что является наибольшим объемом со времен олимпийского строительства. По этому показателю регион занял восьмое место в РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«С учетом сложившейся ситуации мы несколько раз в течение прошлого года меняли прогноз по инвестициям. Перестраивали парадигму работы, чтобы достичь амбициозного показателя в 600 миллиардов рублей. <…> Крайне важно, что, несмотря на все вызовы, на протяжении трех лет подряд сохраняется положительная динамика»,— сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В 2022 году в регионе реализовали 107 крупных инвестпроектов на 90,6 млрд руб., создали 3,5 тыс. новых рабочих мест. Больше всего средств было инвестировано в отрасли традиционной специализации региона — транспортировка и хранение (27,3% от общего объема инвестиций), обрабатывающие производства (17,9%), сельское хозяйство (7,6%) и санаторно-курортный комплекс (2,1%). При этом инвестиции в транспортировку и хранение увеличились на 10%, а в водоснабжение и водоотведение — на 3%.

Сейчас на Кубани реализуют 483 крупных инвестпроекта на общую сумму более 2,6 трлн руб. В результате будут созданы еще 83 тыс. рабочих мест. Для сохранения темпа роста инвестиционной активности в регионе регулярно совершенствуют меры поддержки бизнеса. Так, в 2022 году инвесторам выделили 34 площадки для реализации проектов. По словам Александра Руппеля, всего на Кубани сейчас действуют более 120 мер поддержки.

В 2023 году власти Кубани планируют привлечь более 700 млрд руб. инвестиций. Только в сфере туризма рассчитывают увеличить объем вложенных средств почти до 400 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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