В Туапсе ввели локальный режим ЧС из-за оползней

В связи с активизацией оползневых явлений в Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах улиц Пархоменко и Офицерской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admtuapse.ru Фото: admtuapse.ru

Согласно документу, в потенциально опасной зоне проживают 67 человек.

«Режим ЧС необходим для дальнейшего оказания помощи жителям пострадавших улиц при взаимодействии с краевым министерством ГО и ЧС»,— отмечает глава города Туапсе Сергей Бондаренко.

До этого на указанной территории действовал режим повышенной готовности. В феврале оползень повредил дорогу и несколько частных домовладений. По данным мэрии, в настоящий момент обследованы 15 частных жилых домов. Формируются списки для предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, лишившимся жилого помещения в результате ЧС.

Олег Исаев

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