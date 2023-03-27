МИД Германии не подтвердил планы выслать 30 российских дипломатов

Представитель МИД ФРГ не подтвердила информацию о запланированной властями высылке 30 российских дипломатов. О подготовке такого решения в выходные сообщило немецкое издание Focus.

«Такая мера — в том виде, в каком она была представлена в материале,— в настоящий момент не предусмотрена»,— сказала представитель ведомства на брифинге (цитата по ТАСС). Могут ли быть предусмотрены другие меры, она не уточнила.

Журнал Focus писал, что выслать российских дипломатов намерена министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Неназванный источник в МИД РФ заявил ТАСС, что Москва уже подготовила «жесткий ответ» на планируемые Берлином шаги, но подробности не привел.

В январе Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене, его обвинили в шпионаже в сфере космических технологий. В апреле власти ФРГ выслали 40 российских дипломатов. Массовые высылки российских дипломатов странами Запада были реакцией на военную операцию на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер