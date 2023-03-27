Microsoft запретила сторонним компаниям обучать свои ИИ на поиске Bing

Американская корпорация Microsoft запретила другим компаниям использовать поиск Bing для обучения своих ИИ-ботов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на две неназванные компании, получившие соответствующие уведомления от Microsoft.

В Microsoft пообещали закрыть доступ к поисковику тем компаниям, которые будут продолжать обучать свои ИИ-боты на поисковой выдаче Bing. По данным Bloomberg, данные Bing были лицензированы для некоторых поисковиков, в том числе Yahoo, You.com и DuckDuckGo. Последний использовал комбинацию собственного поиска с результатами Bing, а Yahoo и You.com для экономии ресурсов брали результаты прямо из поисковой выдачи Bing.

Как заявляют источники Bloomberg, в Microsoft хотят продолжить лицензирование Bing, но не хотят, чтобы их поисковик использовался для обучения других ИИ-ботов,— в компании расценивают это как нарушение соглашения. Ранее Microsoft добавила в поисковую выдачу Bing короткие презентации, созданные искусственным интеллектом.

Евгений Федуненко