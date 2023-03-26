Европа дает беспилотникам зеленый свет

На минувшей неделе в Амстердаме состоялась ежегодная выставка, посвященная беспилотному воздушному транспорту Amsterdam Drone Week, где участники рынка обсудили последние тенденции развития индустрии и проблемы регулирования. Кроме того, было объявлено, что на Олимпиаде-2024 в Париже будет запущена первая в мире коммерческая перевозка пассажиров при помощи беспилотных аэротакси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP / AFP Фото: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP / AFP

Амстердамский план для Парижа

В минувший четверг в Амстердаме завершилась ежегодная выставка-конференция Drone Week, посвященная рынку коммерческих БПЛА. Мероприятие проводилось уже в пятый раз. В этом году в нем приняли участие представители 75 стран мира и более 250 спикеров из компаний—разработчиков БПЛА, авиационных компаний (Boeing), государственных структур (Агентство по авиационной безопасности ЕС, Европейский парламент, Министерство торговли и промышленности Японии и т. д.) исследовательских и экспертных компаний и организаций.

По прогнозам консалтинговой компании Roland Berger, к 2050 году во всем мире будет эксплуатироваться около 160 тыс. коммерческих БПЛА, а оборот этого рынка достигнет $90 млрд.

На Амстердамской конференции было объявлено, что Париж станет первым городом мира, где будет запущена коммерческая перевозка людей на беспилотных аэротакси. Произойдет это в ходе Олимпиады-2024, которая состоится во французской столице. Проект будет реализован оператором парижских аэропортов Groupe ADP и британской компанией Skyports Ltd, которая занимается развитием инфраструктуры для коммерческих БПЛА. Выступая в Амстердаме, глава департамента по инновациям Groupe ADP Солен де Бри заявила: «Нашей целью является первый в мире коммерческий запуск услуг с использованием электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (electric vertical take-off and landing, eVTOL)».

Разработчиком аэротакси под названием Volocopter является одноименная немецкая компания. Коптер рассчитан на двух пассажиров, сейчас испытания проводятся с одним пассажиром и одним пилотом на подстраховке. Первой взлетно-посадочной площадкой станет вертопорт в пригороде Парижа — местечке Сержи-Понтуаз. С ноября прошлого года там проходят тестовые полеты беспилотных аэротакси Volocopter. По плану во время Олимпиады аэротакси будут перевозить пассажиров между главными терминалами парижских аэропортов имени Шарля де Голля и Ле Бурже, аэропортом Версаля и самим Парижем, где взлетно-посадочную площадку планируют сделать на специальном понтоне на реке Сена.

Для движения аэротакси будут использоваться нынешние маршруты для вертолетов — чтобы не попасть в поток турбулентности от винтов вертолета, коптеры будут летать на насколько метров ниже вертолетного коридора.

«Помимо перевозки пассажиров мы планируем использовать такие коптеры и для срочной транспортировки больных в парижские больницы,— отметила госпожа де Бри.— По данным медиков, в случае инфаркта прибытие пациента в медицинское учреждение всего на одну минуту раньше увеличивает шансы на выживание на 10%».

На Amsterdam Drone Week было также объявлено, что в следующем году власти Японии начнут проводить тестовые полеты пассажирских коптеров. Целью испытаний является запуск перевозки посетителей международной выставки технологий Osaka Expo, которая пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года.

Еще одним проектом, представленным на конференции в Амстердаме, стал новейший полицейский коптер Nightingale с радиусом действия около 100 км. Разработчики отмечают, что такая машина может использоваться для мониторинга дорожной ситуации и оперативного вызова экстренных служб при ДТП и других внештатных ситуациях.

Полеты в мечтах и наяву

Впрочем, пока нынешние законы Нидерландов не позволяют полиции использовать подобные дроны. «В рамках существующих сейчас регулирующих норм для беспилотников полиция не может использовать их за пределами прямой видимости»,— сообщил местным СМИ директор проекта Ремко Аахтес. На Amsterdam Drone Week практически каждый выступающий касался темы регулирования беспилотного воздушного транспорта. Участники конференции отметили, что даже в самых продвинутых в этом направлении странах мира хватает моментов, которые сдерживают практическое применение коммерческих БПЛА — не говоря уже о странах, где разработка таких правил находится в зачаточном состоянии либо вовсе отсутствует.

Эксперты индустрии уже несколько лет отслеживают ситуацию с регулированием беспилотных коммерческих полетов в разных странах мира, составляя специальный Индекс готовности к беспилотным полетам (Drone Readiness Index, DRI). Индекс рассчитывается по шести ключевым параметрам: актуальность применения, практическая готовность, человеческие ресурсы, административная инфраструктура, сертификация, интеграция воздушного пространства.

В индексе 2023 года верхние позиции заняли такие страны, как Великобритания и Австралия, показавшие уровень готовности по 72%. Сообщается, что в этих странах отмечен максимальный уровень готовности административной инфраструктуры и интеграции авиационного пространства к полетам коммерческих БПЛА. Третье место занял Тайвань, где началась разработка правил по эксплуатации беспилотников за пределами прямой видимости, аналогичных тем, что уже приняты в США Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). Кроме того, на Тайване уже в июле этого года пройдут тестовые полеты БПЛА по доставке грузов за пределами прямой видимости.

В целом же, по оценкам экспертов, наиболее развитая правовая база для эксплуатации коммерческих БПЛА существует в таких странах, как США, Канада, Австралия, Великобритания, Япония, Швейцария, Германия, Франция, Италия и Китай (см. таблицу).

Именно Китай идет вровень, а в ряде моментов и обгоняет западные страны не только в развитии правовой базы для эксплуатации БПЛА, но и в разработке самих аппаратов. В начале марта шанхайская компания Autoflight установила новый мировой рекорд по дальности полета на одном заряде для электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Модель Gen4 Prosperity I пролетела 250,2 км всего за 90 минут, обойдя предыдущего рекордсмена — модель Joby от американской компании Joby Aviation, которая в 2021 году пролетела на одном заряде 247,9 км. После установления нового мирового рекорда китайская компания получила заказ на 205 машин Prosperity от сингапурского стартапа EvFly, который намерен использовать их для беспилотных грузовых перевозок в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Помимо Китая и Японии весьма активно в продвижении беспилотных воздушных перевозок в Азии работает и Южная Корея. В конце февраля стало известно, что одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Южной Кореи, SK Telecom, намерена в 2025 году запустить беспилотные аэротакси, сделав их одним из направлений своего бизнеса. SK Telecom разрабатывает этот проект вместе с компанией Joby Aviation. Южнокорейские и американские предприниматели полагают, что беспилотные аэротакси помогут снизить нагрузку на наземный и подземный общественный транспорт, а также сократить часть трафика персонального автотранспорта. SK Telecom рассчитывает на помощь правительства Южной Кореи. Еще в 2021 году южнокорейское министерство заявило о планах коммерческого запуска беспилотных аэротакси начиная с 2025 года. Для этого власти намерены активно сотрудничать с частным бизнесом, продвигая проекты по строительству вертопортов для таких БПЛА, созданию соответствующей инфраструктуры и разработке законодательной базы.

Евгений Хвостик