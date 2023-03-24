Метры идут на опережение

На квартиры постсоветского периода (с 1991 по 2010 годов постройки) в Екатеринбурге приходится около 25% спроса и 13% от общего предложения на «вторичке». Средняя стоимость 1 кв. м в таких домах составляет 107,6 тыс. руб. и, как отмечают эксперты, жилье в этом сегменте дорожает быстрее, чем в целом квартиры на вторичном рынке. Среди плюсов таких квартир участники рынка называют большие кухни и балконы, но указывают на то, что за просторное жилье придется тратить больше средств на коммунальные услуги. Спрос и цены в ближайшее время на данный тип жилья будут стагнировать.
За год цены на жилье постсоветского периода выросли на 7,7%
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Средняя стоимость 1 кв. м в домах 1991-2010 годов постройки в Екатеринбурге составляет 107,6 тыс. руб. По данным эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, за месяц цены в этом сегменте не изменились, а за год выросли на 7,7% — с 99,9 тыс. руб.
В среднем по рынку уральской столицы цена на готовое жилье составляет 109,8 тыс. руб., дома постсоветского периода дешевле рынка на 2%. При этом за год цены на «вторичке» выросли на 6,5%, то есть дома конца 1990-х — начала 2000-х годов дорожают немного быстрее, чем в целом квартиры на вторичном рынке.
За последние три года значительный рост цен произошел на всем рынке недвижимости РФ. Как отметил руководителя аналитического отдела АН «Новосел» Сергей Меньшенин, стоимость 1 кв. м в квартирах улучшенной планировки с февраля 2020 года (начало пандемии COVID-19) к февралю 2023 года выросла по Свердловской области на 40,6%. «Спецпроекты» за это время подорожали на 45,1% и это самый высокий показатель на вторичном рынке Екатеринбурга. Как объяснил господин Меньшенин, этот сегмент относительно новый, поэтому «тянется» за ценами в новостройках, где отмечается самый значительный рост в целом на рынке.
По данным «Циан.Аналитики», на вторичном рынке Екатеринбурга представлено около 800 лотов в домах 1991-2010 годов строительства. Год к году объем предложения вырос на 18%, а в целом на «вторичке» — на 32%. На сегодняшний день квартиры в домах постсоветского периода составляют около 13% всего объема предложения на вторичном рынке.
«На дома 1991-2010 годов приходится около 25% всех просмотров объявлений на сайте "Циан". Доля выше, чем в структуре предложения. Дома постсоветского периода представляются интересным вариантом для покупателей, хотя более популярными остаются самые современные варианты на вторичном рынке, построенные в 2010-е и 2020-е года»,— рассказала «Ъ-Урал» Елена Лапшина.
Среди плюсов таких квартир участники отмечают то, что они более современные, чем «хрущевки» и «брежневки», в них большое разнообразие планировок. Кроме того, чаще всего квартиры в этих домах просторные, с большими кухнями, с кладовками и балконами. «В большинстве случаев в этих квартирах раздельные санузлы, высокие потолки. Редки проблемы с тепло- и звукоизоляцией»,— прокомментировала госпожа Лапшина.
Минусом в подобном жилье может стать размер квартиры, поскольку в начале 2000-х годов количество квадратных метров порой было более важным удачной планировки. «Если говорить про "спецпроекты", то в те годы, определенным гражданам важны были большие квартиры и они могли себе их позволить. Тогда были квартиры больших площадей по 300 кв. м и больше, которые сейчас плохо продаются»,— добавил господин Меньшенин. Он также напомнил, что за просторное жилье придется тратить больше денег на коммунальные услуги.
Спрос и цены на вторичном рынке в ближайшие месяцы, вероятно, продолжат и дальше стагнировать. Это будет характерно и для домов постсоветского периода. Но по мнению Елены Лапшиной, до конца этого года, спрос на готовое жилье может немного восстановиться. При этом большей популярностью будут пользоваться наиболее новые дома.