Метры идут на опережение

На квартиры постсоветского периода (с 1991 по 2010 годов постройки) в Екатеринбурге приходится около 25% спроса и 13% от общего предложения на «вторичке». Средняя стоимость 1 кв. м в таких домах составляет 107,6 тыс. руб. и, как отмечают эксперты, жилье в этом сегменте дорожает быстрее, чем в целом квартиры на вторичном рынке. Среди плюсов таких квартир участники рынка называют большие кухни и балконы, но указывают на то, что за просторное жилье придется тратить больше средств на коммунальные услуги. Спрос и цены в ближайшее время на данный тип жилья будут стагнировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год цены на жилье постсоветского периода выросли на 7,7%

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ За год цены на жилье постсоветского периода выросли на 7,7%

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Средняя стоимость 1 кв. м в домах 1991-2010 годов постройки в Екатеринбурге составляет 107,6 тыс. руб. По данным эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, за месяц цены в этом сегменте не изменились, а за год выросли на 7,7% — с 99,9 тыс. руб.

В среднем по рынку уральской столицы цена на готовое жилье составляет 109,8 тыс. руб., дома постсоветского периода дешевле рынка на 2%. При этом за год цены на «вторичке» выросли на 6,5%, то есть дома конца 1990-х — начала 2000-х годов дорожают немного быстрее, чем в целом квартиры на вторичном рынке.

За последние три года значительный рост цен произошел на всем рынке недвижимости РФ. Как отметил руководителя аналитического отдела АН «Новосел» Сергей Меньшенин, стоимость 1 кв. м в квартирах улучшенной планировки с февраля 2020 года (начало пандемии COVID-19) к февралю 2023 года выросла по Свердловской области на 40,6%. «Спецпроекты» за это время подорожали на 45,1% и это самый высокий показатель на вторичном рынке Екатеринбурга. Как объяснил господин Меньшенин, этот сегмент относительно новый, поэтому «тянется» за ценами в новостройках, где отмечается самый значительный рост в целом на рынке.

По данным «Циан.Аналитики», на вторичном рынке Екатеринбурга представлено около 800 лотов в домах 1991-2010 годов строительства. Год к году объем предложения вырос на 18%, а в целом на «вторичке» — на 32%. На сегодняшний день квартиры в домах постсоветского периода составляют около 13% всего объема предложения на вторичном рынке.

«На дома 1991-2010 годов приходится около 25% всех просмотров объявлений на сайте "Циан". Доля выше, чем в структуре предложения. Дома постсоветского периода представляются интересным вариантом для покупателей, хотя более популярными остаются самые современные варианты на вторичном рынке, построенные в 2010-е и 2020-е года»,— рассказала «Ъ-Урал» Елена Лапшина.

Среди плюсов таких квартир участники отмечают то, что они более современные, чем «хрущевки» и «брежневки», в них большое разнообразие планировок. Кроме того, чаще всего квартиры в этих домах просторные, с большими кухнями, с кладовками и балконами. «В большинстве случаев в этих квартирах раздельные санузлы, высокие потолки. Редки проблемы с тепло- и звукоизоляцией»,— прокомментировала госпожа Лапшина.

Минусом в подобном жилье может стать размер квартиры, поскольку в начале 2000-х годов количество квадратных метров порой было более важным удачной планировки. «Если говорить про "спецпроекты", то в те годы, определенным гражданам важны были большие квартиры и они могли себе их позволить. Тогда были квартиры больших площадей по 300 кв. м и больше, которые сейчас плохо продаются»,— добавил господин Меньшенин. Он также напомнил, что за просторное жилье придется тратить больше денег на коммунальные услуги.

Спрос и цены на вторичном рынке в ближайшие месяцы, вероятно, продолжат и дальше стагнировать. Это будет характерно и для домов постсоветского периода. Но по мнению Елены Лапшиной, до конца этого года, спрос на готовое жилье может немного восстановиться. При этом большей популярностью будут пользоваться наиболее новые дома.

Мария Игнатова