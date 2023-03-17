«Этим домам еще есть место на рынке»

На вторичном рынке Екатеринбурга предложение в «брежневках» (жилых домах 1970-1980-е годов постройки) занимает порядка 18% от всех вариантов квартир в продаже. По данным аналитиков, объем предложения за год вырос на 14%, а цены на 4,4% — до 94,2 тыс. руб. Эксперты отмечают, что за счет ценовой доступности «брежневки» пользуются спросом и находят своего покупателя. По мнению участников рынка, чаще всего такие квартиры покупают не как инвестиционные, а для себя. Предполагается, что цены на вторичном рынке будут стагнировать, но динамика стоимости 1 кв. м в домах брежневского периода может быть чуть более выраженной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За год объем предложения квартир брежневского периода в Екатеринбурге вырос увеличился на 14% и составил около 1140 квартир. Годом ранее таких квартир на рынке было около 1 тыс. Как отмечает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина, в целом на вторичном рынке Екатеринбурга объем предложения стал больше (на 15%). Предложение в «брежневках» занимает порядка 18% от всех вариантов квартир.

Эксперты отмечают, что на дома 1970-1980-х сохраняется покупательский спрос.

На «брежневки» приходится около 17% всех просмотров объявлений на сайте Циан. По популярности они следуют после домов 1990-х и 2000-х годов, а также недавно сданных новостроек (домов, построенных в 2010-е и 2020-е годы).

Цены на «брежневки» отличаются весомой положительной корректировкой, отметили в Уральской палате недвижимости (УПН). Так, за месяц они выросли на 2,3%.

«За лоты в домах "эпохи застоя" покупатель заплатит 89 984 руб. за 1 кв. м», — отметили в УПН.

При этом по данным «Циан.Анлитики», средняя стоимость 1 кв. м в домах брежневского периода составляет 94,2 тыс. рублей. За месяц цены минимально увеличились на 1,1%, за год выросли на 4,4% (с 90,2 тыс. руб.). По данным Елены Лапшиной, в среднем по рынку Екатеринбурга цена на готовое жилье составляет 109,7 тыс. руб., «брежневки» дешевле рынка на 14%.

«"Брежневки" по сути являются улучшенным вариантом "хрущевок". За счет соотношения ценовой доступности (уровень цен ниже среднерыночного) и более удачных планировок, чем в пятиэтажных панельках (более просторные комнаты и кухни), "брежневки" и дальше будут пользоваться спросом на рынке»,— считает госпожа Лапшина.

По мнению начальника отдела недвижимости компании «Ман» Александра Гацкевича, «брежневки» до сих пор «в ходу» но покупают их чаще всего не в качестве инвестиционного вложения. «За счет того, что квадратных метров немного, но комнаты изолированы, дома кирпичные — да, этим домам еще есть место на рынке. Если квартиры в этом сегменте находятся в центральном районе, то квартиры пользуются спросом. Чаще всего их покупают для себя, чтобы жить в них»,— рассказал господин Гацкевич «Ъ-Урал».

Участники рынка отмечают, что в ближайшие месяцы спрос и цены на вторичном рынке, вероятно, продолжат стагнировать. «Динамика стоимости "квадрата" в домах брежневского периода может быть чуть более выраженной, чем в целом по рынку. Уже сейчас цены в "брежневках" увеличились на 1,1% за месяц, в то время как в целом на вторичном рынке Екатеринбурга — снизились на 0,4%»,— резюмировала Елена Лапшина.

Мария Игнатова

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