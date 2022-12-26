Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом китайском седане и его перспективах на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Hongqi Фото: пресс-служба Hongqi

Все-таки быстро идет время! Казалось бы, еще относительно недавно мы учились правильно произносить названия марок Renault и Peugeot, которые пишутся совсем не так, как слышатся. Но теперь появился новый фонетический ребус — китайский автомобильный бренд Hongqi. Уверен, далеко не каждый из нас, увидев написание этого слова латиницей, произнесет его правильно. Тем не менее, учить, похоже, придется.

О том, что китайская марка официально придет на российский рынок, говорят уже не первый месяц. Некоторые мои коллеги уже успели окрестить Hongqi «китайским Aurus». Сравнение, конечно же, хромает. Да, на лимузине марки Hongqi ездит генеральный секретарь компартии Китая Си Цзиньпин, но бренд имеет широкую линейку моделей, в которой есть и автомобили вполне себе демократичные по цене.

Не будем забывать, что Китай — коммунистическая страна — и Hongqi переводится на русский как «Красное знамя». У Aurus, как мы знаем, бюджетных моделей нет даже в планах. Так что Hongqi — это, скорее, аналог марки ЗИЛ советского времени. На заводе имени Лихачева выпускались и лимузины ЗИЛ-114, на которых каталась партийная верхушка, и грузовики ЗИЛ-130, возившие простого рабочего человека, часто беспартийного. Помните, такие симпатичные машины с голубой кабиной и белой «мордочкой»?

На прошлой неделе в базе Росстандарта появился документ, сообщающий о получении для нашего рынка одобрения типа транспортного средства для седана Hongqi H9. Автомобиль выглядит солидно. Построен он на удлиненной платформе Audi A6 — это чисто китайская тема — специально для рынка КНР выпускаются растянутые версии бизнес-седанов, не только Audi, но и «пятерки» BMW или Mercedes-Benz E-Класса. Так что габариты у машины вполне представительские. Отделка интерьера богатая, но двигатель скромный — двухлитровый, мощностью всего 245 л.с. Сколько будет стоить Hongqi H9 у нас, и когда лимузины поступят в продажу, пока не сообщается.