Главные новости к утру 24 марта

США с декабря запретили российским дипломатам выезд без разрешения за 25-мильную зону вокруг штаб-квартиры ООН, сообщил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. Он рассчитывает, что ООН запустит механизм арбитража с США из-за нарушения ими своих обязательств.

Дания пригласила Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению неизвестного объекта, найденного рядом с «Северным потоком». Датские власти считают, что объект «не представляет непосредственной угрозы безопасности», это может быть морской буй.

Скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс мог покинуть страну, сообщила Corriere della Sera. О пропаже господина Усса накануне стало известно из местных СМИ.

Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs, узнал «Ъ». Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano.

11-й пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу против обхода действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сроки введения нового пакета санкций она не назвала.

Северная Корея осуществила испытания «подводного ядерного оружия». По данным СМИ, речь идет о «ядерном беспилотнике», способном вызвать «радиоактивное цунами». Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как стало известно «Ъ», до 1 апреля Минцифры и правительство ЛНР согласуют формат консолидации активов ООО «Луганская телефонная компания». Предполагается, что оно создаст СП с «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома»).

В прошедших накануне протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие более 1 млн человек. В результате акций были задержаны 80 человек, пострадали более 120 полицейских.

О предстоящих событиях 24 марта читайте в анонсах «Ъ».