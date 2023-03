Дания пригласила оператора «Северного потока» поднять найденный рядом с ним объект

Датское энергетическое агентство (DEA) сообщило, что обнаружило неизвестный объект рядом с газопроводом «Северный поток». Оно пригласило оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по извлечению объекта.

По данным DEA, найденный объект имеет цилиндрическую форму, он около 40 см в высоту и 10 см в диаметре. Ведомство не исключило, что это морской дымовой буй. По предварительным данным, он «не представляет непосредственной угрозы безопасности».

«Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции»,— сказало DEA, добавив, что ждет ответа от компании.

Взрывы на «Северном потоке» и не запущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает их актами международного терроризма. В марте The New York Times со ссылкой на разведданные сообщила, что взрывы устроила проукраинская группировка. The Timesписала, что их спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. Россия говорила, что Дания, Германия и Швеция отказывают ей в доступе к информации по расследованию ЧП.

Лаура Кеффер