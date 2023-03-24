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Коммерсантъ FM
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Постпредство РФ при ООН сообщило о новых ограничениях США для российских дипломатов

В декабре 2022 года США запретили сотрудникам постпредства РФ и российским служащим секретариата ООН выезд без разрешения за 25-мильную зону вокруг штаб-квартиры ООН. Об этом сообщил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко. По его словам, российским дипломатам отказывают в поездках за пределы этой зоны без объяснения причин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнил дипломат, изначально порядок выезда за установленную зону был уведомительным, но потом его заменили на более строгий, подразумевающий необходимость получить разрешения. «Фактически это уже не разрешительный, а запретительный порядок. В целом ограничения на передвижение применяются США к представительствам не всех, а лишь некоторых государств. Налицо вопиющая дискриминация»,— считает господин Леонидченко (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Россия ожидает от ООН задействования механизма арбитража с США из-за нарушения ими своих обязательств. «Мы не услышали никакой реакции генерального секретаря или юридического советника ООН в ответ на эту новую запретительную меру, и мы ожидаем, что генеральный секретарь и его юридический советник заявят свою позицию в отношении этого произвола со стороны страны пребывания и предпримут эффективные меры для отмены этого решения»,— уточнил Сергей Леонидченко.

Дипломат также сказал, что ситуация с визами для представителей РФ «деградирует», и средний срок их ожидания составляет почти пять месяцев. По его данным, сейчас 37 сотрудников российского постпредства и 49 членов их семей ожидают продления виз. «Уже почти полгода ожидает получения визы дипломат, который должен прибыть в Нью-Йорк для работы по линии Третьего комитета ГА ООН — Виктория Мазаева. Постпредство вынуждено работать в этом комитете не в полную силу»,— добавил господин Леонидченко.

Посольство США в РФ перестало выдавать россиянам визы в мае 2021 года из-за высылки американских дипломатов и запрета нанимать на работу в посольство граждан России и третьих стран. В сентябре 2022 года США не выдали визу нескольким членам российской делегации на Генеральной Ассамблеи ООН. Россия еще тогда призвала генсека ООН Антониу Гутерриша запустить арбитраж из-за действий властей США.

Лаура Кеффер

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