Главные анонсы 24 марта

В Москве пройдет заседание правительства России. В повестке, в частности, рассмотрение проекта закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви по делу о растрате.
Суд Чернигова приступит к рассмотрению в заочной форме дела в отношении бывшего командующего войсками Центрального военного округа России генерал-полковника Александра Лапина, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность страны.
В США завершатся торги по продаже обанкротившегося банка Silicon Valley Bank.
В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.