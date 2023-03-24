Главные анонсы 24 марта

В Москве пройдет заседание правительства России. В повестке, в частности, рассмотрение проекта закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви по делу о растрате.

Суд Чернигова приступит к рассмотрению в заочной форме дела в отношении бывшего командующего войсками Центрального военного округа России генерал-полковника Александра Лапина, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность страны.

В США завершатся торги по продаже обанкротившегося банка Silicon Valley Bank.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.