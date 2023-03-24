Парламент Швеции поддержал передачу Украине военной техники на $604 млн

Риксдаг (парламент Швеции) поддержал отправку Украине военной техники на сумму до 6,2 млрд шведских крон ($604 млн). Парламент предоставил правительству Швеции право передать Украине на безвозмездной основе танки, артиллерийские установки Archer, боевые роботизированные комплексы 97 и боеприпасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Риксдага Андреас Норлен

Фото: Reuters Спикер Риксдага Андреас Норлен

Фото: Reuters

«Правительству нужно дать право принимать решение о передаче военной техники Украине и о продаже артиллерийских орудий Великобритании. В этом смысл предложения правительства, на которое Риксдаг согласился»,— говорится в пресс-релизе парламента. Для финансирования этой инициативы средства, которые получают вооруженные силы Швеции, в 2023 году увеличат на 730 млн шведских крон ($71 млн).

Швеция с прошлого года входит в число стран, которые оказывают финансовую помощь Украине на фоне российской военной операции. Кроме того, Швеция обещала направить Киеву десять немецких танков Leopard 2, а также противоракетные системы IRIS-T и установки ПВО Hawk.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер